Agnelli inibito un anno, Nedved e Arrivabene 8 mesi: le richieste per il caso plusvalenze

Agnelli non sarà l’unico a pagare per il caso plusvalenze, se venissero confermate le prime richieste della Procura Federale. In casa Juventus le richieste riguardano anche Nedved, Arrivabene e altri dirigenti, presenti e ormai ex. Scomoda anche la posizione del Napoli di De Laurentiis

CASO PLUSVALENZE – Arrivano le prime richieste del Tribunale Federale Nazionale della FIGC sul caso plusvalenze (vedi articolo). L’ammenda chiesta per la Juventus è una multa pecuniaria dal valore di 800 mila euro. L’inibizione chiesta per il Presidente bianconero Andrea Agnelli è di un anno, che non è la più alta in casa Juventus. Come ripreso da Sky Sport, per l’ex dirigente Fabio Paratici (ora al Tottenham, ndr) chiesti oltre 16 mesi. La metà per Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene, attuali uomini di fiducia di Agnelli. Non 8 ma poco più di 6 a Federico Cherubini, che completa il quadro dirigenziale bianconera. Per quanto riguarda il Napoli, oltre all’ammenda, chiesti poco più di 11 mesi di inibizione per il Presidente Aurelio De Laurentiis, ma non solo. Il processo è iniziato solo oggi, pertanto seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane.