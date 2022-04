Spezia, penultimo allenamento vista Inter: un rientro in gruppo

Terzo allenamento settimanale per lo Spezia in vista della gara di venerdì alle 19 contro l’Inter. Thiago Motta recupera Mehdi Bourabia, che torna ad allenarsi in gruppo.

PENULTIMO ALLENAMENTO – Manca sempre meno alla sfida tra Spezia e Inter di venerdì sera. Gli uomini di Thiago Motta sono scesi in campo oggi sul campo del Picco per il penultimo allenamento settimanale, con un focus sul lavoro offensivo. Il tecnico delle aquile recupera definitivamente Mehdi Bourabia, che torna ad allenarsi in gruppo.