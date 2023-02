Terremoto in Turchia, la vicinanza di Calhanoglu: «Sono giorni dolorosi»

Terribile terremoto tra la Turchia e la Siria con migliaia di morti e feriti. Il mondo si stringe attorno ai due popoli. Il centrocampista dell’Inter, Calhanoglu, ha espresso il suo cordoglio

CORDOGLIO − Sono ore drammatiche in Turchia e in Siria a causa di un terribile terremoto, il messaggio di vicinanza di Hakan Calhanoglu su Twitter: «Auguro misericordia a coloro che sono morti nel terremoto che ha avuto luogo a Kahramanmaraş. E che è stato avvertito in molte città, e una pronta guarigione ai feriti. Mi auguro che superiamo questi giorni dolorosi con il minimo di perdite e danni. Grazie alla nostra nazione».