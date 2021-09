Skriniar: «Peccato per il risultato ma continuiamo a lottare»

Skriniar ha giocato tutti e i 90 e oltre minuti della partita tra Sampdoria-Inter, terminata 2-2. Lo slovacco, tramite un post su Instagram, ha commentato il risultato ma ha espresso la grande voglia di continuare a lottare

LOTTARE − Milan Skriniar ha giocato tutta la gara di Marassi tra Sampdoria-Inter. Gara meno brillante del solito per il gigante slovacco, il quale è risultato un po’ distratto come tutta la linea difensiva durante i due gol presi dalla formazione avversaria. Soprattutto sul secondo, in cui è mancato il suo apporto nel bloccare il tap-in di Tommaso Augello. Su Instagram, Skriniar ha espresso il suo parere: «Peccato per il risultato ma continuiamo a lottare». Un po’ di rammarico, dunque, per il pareggio ma il difensore chiama i compagni a continuare a lottare per raggiungere grandi traguardi.