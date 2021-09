Emozioni all’Olimpico: al fotofinish la Roma di Mourinho batte il Sassuolo

Match entusiasmante all’Olimpico di Roma tra giallorossi e Sassuolo. La Roma apre i giochi nel primo tempo ma viene raggiunta nella ripresa dagli ospiti. Nel finale, El Shaarawy regala il successo. Tante occasioni da rete e un palo per parte

SOLO PARI − Termina 2-1 Roma-Sassuolo, match che chiude la domenica di Serie A. All’Olimpico, è una gara spettacolare soprattutto nel secondo tempo tra due squadre che giocano a viso aperto, non accontentandosi del pareggio. La gara si accende al minuto 26 quando viene annullato un gol a Berardi del Sassuolo per fuorigioco millimetrico di Raspadori. Passano pochi minuti e la Roma passa in vantaggio con un schema da punizione materializzato da Cristante su suggerimento di Pellegrini. Il primo tempo si chiude sul vantaggio giallorosso. Nella ripresa, match intensissimo con un’occasione da una parte e dall’altra. Al 57′ la pareggia Djuricic che infila Rui Patricio su assist di Berardi. Il gol del serbo apre al monologo di palle-gol con un palo per parte: prima Abraham e poi Traore. Nel finale, la spuntano i giallorossi con El Shaarawy che batte Consigli con una conclusione a giro sul secondo palo. Inutile la rete annullata per offside di Scamacca.