Skriniar, conta solo una cosa dopo Inter-Napoli: il suo messaggio

Milan Skriniar esulta al termine di Inter-Napoli. Ecco il suo messaggio dopo la vittoria.

IMPORTANZA – Milan Skriniar è ufficialmente tornato la roccia difensiva di un tempo, anche in Inter-Napoli. Una buona prestazione per lo slovacco, che spesso non disdegna di avanzare a supporto della manovra. A fine partita il numero 37 esulta, concentrandosi solo sulla vittoria: “+3 @inter ⚫️🔵“.