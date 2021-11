Sheriff-Inter, i nerazzurri scelgono la maglia: le foto dallo spogliatoio

Arrivano anche le foto dallo spogliatoio nerazzurro in vista di Sheriff-Inter di questa sera. La squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo con la seconda maglia, dopo aver utilizzato la terza per la gara di andata.

SECONDA MAGLIA – Sheriff-Inter si avvicina e nello spogliatoio nerazzurro è già tutto pronto per la gara delle ore 21. Dopo aver utilizzato la terza maglia nella gara di andata a San Siro, la squadra di Simone Inzaghi questa sera scenderà in campo con la seconda maglia. Di seguito il tweet della società con le foto dallo spogliatoio.

Fonte – Inter, profilo Twitter ufficiale