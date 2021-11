Mourinho: «Differenze di arbitraggi con altre squadre? Non ne parlo»

José Mourinho è intervenuto oggi in conferenza stampa alla viglia della sfida europea tra Roma e Bodo Glimt. Al tecnico portoghese è stata anche posta una domanda sugli arbitraggi – dopo quanto successo contro il Milan… – al quale non ha però voluto rispondere.

NO COMMENT – Durante la conferenza stampa di oggi alla vigilia di Roma-Bodo Glimt – sfida valevole per la fase a gironi della UEFA Conference League – José Mourinho è stato chiamato in causa riguardo agli arbitraggi in campionato. Una domanda, in particolare, ovvero se il tecnico portoghese avesse riscontrato differenze rispetto al trattamento verso altre squadre che ha allenato (Inter inclusa). Mourinho ha però voluto evitare ogni possibile polemica: «Non parlo di arbitraggi e non parlo di Serie A» le sue parole.