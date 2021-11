FOTO – Sheriff-Inter, tutto pronto a Tiraspol: si va in scena!

Si avvicina il calcio d’inizio di Sheriff-Inter, sfida in programma questa sera alle 21 e valevole per la quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Tutto pronto allo Sheriff Stadium.

IMMAGINI – Arrivano le prime immagini dello Sheriff Stadium pronto per il grande evento di questa sera: alle ore 21 (le 22 a Tiraspol) andrà in scena Sheriff-Inter. Una partita che vale già tantissimo e forse anche di più per le sorti delle due squadre a caccia di un posto agli ottavi di finale della UEFA Champions League. Di seguito le foto pubblicate dall’account Twitter ufficiale della società nerazzurra.

Fonte – Inter, profilo Twitter ufficiale