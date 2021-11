Maldini: «Derby chance per allungare su terza in classifica! Calhanoglu…»

Maldini è intervenuto ai microfoni di Prime Video prima del fischio d’inizio di Milan-Porto, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Il Direttore dell’Area Tecnica rossonera guarda anche al derby con l’Inter. Di seguito le dichiarazioni

OCCASIONE – Paolo Maldini prima del fischio d’inizio di Milan-Porto ha avuto occasione di parlare anche del derby con l’Inter, in programma domenica alle ore 20.45: «Il rinnovo di Franck Kessié? Abbiamo già parlato, ci sarà ancora occasione per l’ennesima volta di vederci con il suo agente e poi decideremo con assoluta serenità. Ora come ora non lo vedo come un tema del giorno, ora abbiamo questo impegno e quello di domenica, soprattutto quello di stasera, che determinerà il nostro percorso. Poi quello di domenica che sarà un’occasione per allungare sulla terza squadra in classifica. Quello che devo dire è che tutti ragazzi che erano in scadenza la scorsa stagione hanno dimostrato grande professionalità e se siamo in Champions League è anche grazie ad Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma che hanno fatto una grande stagione».