Sensi assente in campo, ma si unisce ai festeggiamenti post Inter-Juventus

Stefano Sensi

Stefano Sensi non scende in campo in Inter-Juventus, ma dopo la vittoria si unisce alla festa nello spogliatoio nerazzurro.

VITTORIA – Anche Stefano Sensi si unisce ai festeggiamenti dopo Inter-Juventus. Il numero 12 è presente in panchina dopo lo stop in Coppa Italia, che gli ha impedito di scendere in campo contro la Fiorentina. Ma è presente anche lui nella festa che si scatena dopo la vittoria di stasera, come si può vedere nel post sotto.