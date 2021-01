Zhang dopo Inter-Juventus: «Grandi persone con grande spirito!»

Steven Zhang presidente Inter

Il presidente Steven Zhang continua a festeggiare dopo la vittoria dell’Inter contro la Juventus. E dedica il suo messaggio a fine partita alla squadra.

SPIRITO – Continua la gioia di Steven Zhang dopo Inter-Juventus. Ecco il messaggio del presidente nerazzurro al fischio finale: “Amazing people with great spirit. Keep on fighting with our ⚫️🔵 heart. Forza Inter Sempre. Forza everyone! #TiamoInter #Amala”.