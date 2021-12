Salernitana-Inter, Dumfries in crescita: «Dobbiamo continuare così!»

Dumfries conferma i progressi mostrati nelle ultime settimane. L’esterno olandese, sui propri social, posta la foto del suo gol e spinge i nerazzurri a continuare su questa strada.

SBLOCCATO! – Denzel Dumfries ha trovato la sua seconda rete in nerazzurro sfruttando l’assist perfetto di Edin Dzeko nella grande vittoria dell’Inter sulla Salernitana. L’esterno olandese cresce di partita in partita, trovandosi sempre più a suo agio sulla fascia destra dello scacchiere di Simone Inzaghi. I suoi inserimenti in velocità, grazie alla sua grande falcata e al suo fisico possente, stanno mettendo in difficoltà le difese della Serie A e i compagni stanno imparando a sfruttare queste sue caratteristiche. Sui propri social, il classe ’96 esulta per questi tre punti: “Dobbiamo continuare così”. Ad accompagnare queste parole, l’immagine del suo tiro di destro che ha permesso all’Inter di raddoppiare (vedi dichiarazioni). Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Denzel Dumfries