FOTO – Ranocchia dopo Salernitana-Inter: «Tre punti e clean sheet!»

Ranocchia esalta la prestazione dell’Inter contro la Salernitana, chiusa con cinque gol, tre punti e porta inviolata. Il difensore, sui propri social, si gode questo successo dei nerazzurri.

TRE PUNTI – Andrea Ranocchia esulta per i tre punti dell’Inter contro la Salernitana, ottenuti con una prestazione dominante che non ha lasciato scampo agli avversari (vedi articolo). Il difensore, rimasto in panchina per tutti i 90′, ha postato le foto dell’esultanza dei nerazzurri sui propri social e ha commentato: “+3 e clean sheet”. Un’Inter spietata in attacco e solida in difesa, che ha permesso a Samir Handanovic di chiudere imbattuto ancora una volta, senza lasciare neanche le briciole agli attaccanti avversari. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Andrea Ranocchia