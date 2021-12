Moviola Salernitana-Inter: gol di Dumfries evidente pure senza tecnologia

Salernitana-Inter ha avuto Maurizio Mariani come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la diciottesima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 0-5. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Aprilia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA SALERNITANA-INTER, PRIMO TEMPO – Maurizio Mariani voto 6.5. Partita molto più semplice dell’ultima affrontata con l’Inter, quella con la Juventus del rigore allo scadere. Dopo quattro minuti Ivan Perisic serve Edin Dzeko in posizione regolare, lo affronta Riccardo Gagliolo ma non sembra esserci nulla da rigore. Al 18′ entra in scivolata Nicolò Barella proprio su Gagliolo e lo prende in pieno: intervento evitabile, giallo sacrosanto. Il centrocampista era diffidato e salterà il Torino, peraltro era già sotto l’occhio di Mariani per una precedente reazione. Regolari le posizioni sul gol del raddoppio, il tiro di Denzel Dumfries entra di oltre mezzo metro ed esce ma c’è da attendere la conferma per l’arbitro. Dubbi, anche in diretta, in ogni caso non ce n’erano. Lo stesso Dumfries nemmeno protesta al 42′ dopo un contrasto con Lassana Coulibaly nell’area della Salernitana.

MOVIOLA SALERNITANA-INTER, SECONDO TEMPO – Regolare la posizione di Dzeko sull’assist di Hakan Calhanoglu nella costruzione che porta allo 0-3 di Alexis Sanchez. Un minuto dopo fallo plateale di Norbert Gyombér, troppo duro su Alessandro Bastoni: giallo, ci sta. Al 64′ c’è un minimo check su un tiro di Perisic, ma Joel Obi si oppone con il fianco e non con il braccio. A un quarto d’ora dalla fine Calhanoglu entra in scivolata su Cedric Gondo, che cade urlando e porta all’ammonizione del turco. Le immagini però non chiariscono del tutto se l’intervento abbia effettivamente preso l’avversario. Si finisce, come nel primo tempo, senza nemmeno un secondo di recupero: non ce n’era bisogno visto il risultato mai in discussione.