FOTO – Matthaus pronto per Siviglia-Inter… Con maglia nerazzurra!

Siviglia-Inter con un tifoso speciale per i nerazzurri: come pubblicato sul suo profilo ufficiale “Instagram”, l’ex Lothar Matthaus è pronto per sostenere la squadra di Antonio Conte nella finale di Europa League

TIFOSO SPECIALE – Non dimentica il suo passato Lothar Matthaus, che ci ha tenuto – attraverso una foto sul suo profilo ufficiale “Instagram” – a sottolineare il suo sostegno verso i nerazzurri in Siviglia-Inter. “Let’s go!” queste le parole dell’ex centrocampista tedesco, accompagnate da due cuori (nel rigoroso giusto ordine, prima nero e poi blu). Nella speranza che proprio il suo tifo possa essere di buon auspicio.