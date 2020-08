R. Baresi: “Per me doppia ansia per l’Inter....

R. Baresi: “Per me doppia ansia per l’Inter. Per stasera uno fondamentale”

Regina Baresi, capitana di Inter Women, domani (ore 20.45) debutterà nella Serie A Femminile contro la Fiorentina. Intervenuta in collegamento da Firenze nel prepartita di Inter TV sulla finale di Europa League col Siviglia ha parlato sia del match di stasera sia del suo.

ARRIVA IL MEGLIO – Regina Baresi parla da calciatrice dell’Inter e da tifosa: «Sicuramente è una serata con doppia ansia, diciamo così, anche se l’ansia che viviamo noi è molto positiva. Adesso ceniamo, poi guardiamo tutte la partita di stasera e pensiamo a quella di domani. Dopo tutto quello che abbiamo passato finalmente possiamo tornare in campo e siamo molto contente. Romelu Lukaku? Partita dopo partita è migliorato, adesso è esploso. Ha raggiunto la condizione fisica migliore, con Lautaro Martinez si trova benissimo. Penso che possa essere un giocatore fondamentale per l’Inter questa sera e per le partite che verranno. Il Siviglia? Io penso che una squadra come l’Inter debba più fare affidamento sulle proprie potenzialità e sulla forza della propria difesa, piuttosto che pensare all’attacco degli altri. Sicuramente dovremo fare attenzione a tutti, ma abbiamo giocatori di esperienza. Penso che, se rimaniamo concentrati sotto tutti i punti di vista, possiamo contenere il loro attacco. Io non sono in genere una persona scaramantica, guardo le partite molto tranquillamente senza gesti particolari. Lukaku sta facendo la differenza in questa Inter ed è un giocatore fondamentale».

L’ATTESA – Baresi chiude parlando di Fiorentina-Inter di domani sera in Serie A Femminile: «Tutte le ragazze nuove che sono arrivate si sono ambientate molto bene. Siamo un bel gruppo, ci siamo allenate molto bene sia qui sia a Milano. C’è voglia di fare bene, iniziamo contro una squadra forte come la Fiorentina e giochiamo in uno stadio importante: è uno stimolo in più. Aspettiamo solo domani per giocare la prima di campionato».