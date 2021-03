Lukaku torna riposato all’Inter: «Ottimo primo giorno di rientro»

Lukaku ieri ha riposato in Belgio-Bielorussia 8-0, dato che il commissario tecnico Roberto Martinez l’ha lasciato in panchina (vedi articolo). L’attaccante è rientrato all’Inter e, tramite Instagram, ha pubblicato un messaggio per certificare il ritorno a Milano.

PRONTO ALLA RIPRESA – Romelu Lukaku, sabato sera per Bologna-Inter, sarà fresco non avendo giocato ieri in nazionale. L’attaccante, finiti gli impegni col Belgio, è di nuovo a Milano e oggi ha ripreso gli allenamenti agli ordini di Antonio Conte. Sul suo account ufficiale Instagram ha confermato di essere di nuovo a disposizione dei nerazzurri: “Ottimo primo giorno di rientro all’Inter”, il suo messaggio.

