Radu ha raggiunto la Nazionale Rumena praticamente solo per una “mini-vacanza” tutt’altro che calcistica. Il dodicesimo dell’Inter resterà in panchina anche oggi in Armenia-Romania, in programma a partire dalle ore 18.00

ETERNA PANCHINA – Le scelte del CT Mirel Radoi premiano ancora come numero uno Florin Nita (Sparta Praga), che sarà titolare tra poco in Armenia-Romania. Il numero 97 dell’Inter, Andrei Radu, fa il pieno di panchine. Tanto in nerazzurro quanto in nazionale. Atteso per domani il suo ritorno ad Appiano Gentile, dove Radu tornerà ad agire da dodicesimo dopo il rientro di Samir Handanovic tra i pali.