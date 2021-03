La Nazionale Italiana Femminile si radunerà a Coverciano lunedì 5 aprile per preparare l’amichevole contro l’Islanda, in programma martedì 13 aprile alle ore 16.00. Per l’occasione il CT Milena Bertolini ha convocato 33 azzurre, tra cui quattro dell’Inter Women. Una per ruolo. Tra queste Pandini, alla sua prima convocazione con l’Italia. Di seguito l’elenco completo

PORTIERI – Roberta Aprile (Inter), Francesca Durante (Hellas Verona), Laura Giuliani (Juventus) e Katja Schroffenegger (Fiorentina).

DIFENSORI – Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Maria Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus) e Martina Zanoli (Fiorentina).

CENTROCAMPISTE – Melissa Bellucci (Empoli), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Norma Cinotti (Empoli), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Roma), Marta Pandini (Inter), Cecilia Prugna (Empoli) e Martina Rosucci (Juventus).

ATTACCANTI – Agnese Bonfantini (Roma), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Florentia San Gimignano), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Empoli), Gloria Marinelli (Inter) e Annamaria Serturini (Roma).