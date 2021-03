Conte deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista di Bologna-Inter e per farlo dovrà avere tutti a disposizione ad Appiano Gentile. Questo succederà solo domani. Non cambia la base del 3-5-2 nerazzurro ma c’è da aspettarsi qualche avvicendamento pre-Sassuolo

ULTIMI NAZIONALI – Stasera sono previsti gli ultimi impegni internazionali dei giocatori dell’Inter, che ha ancora cinque giocatori in giro (vedi articolo). Particolare attenzione rivolta a Lituania-Italia, visto che nella Nazionale Italiana potrebbero scendere in campo tre nerazzurri. Quasi certo l’utilizzo di Alessandro Bastoni sul centro-sinistra della difesa a quattro. A rifiatare saranno i centrocampisti Nicolò Barella e Stefano Sensi, salvo sorprese dell’ultimo minuto. In Austria-Danimarca prevista la titolarità per Christian Eriksen, che domani è atteso a Milano. Nessun problema per Andrei Radu, relegato in panchina anche in Armenia-Romania (vedi articolo). Di questi cinque, Antonio Conte confida di schierarne tre titolari a Bologna sabato sera.

QUALCHE BALLOTTAGGIO – Le scelte di Conte in vista di Bologna-Inter terranno conto più della condizione dei nazionali di rientro ad Appiano Gentile che dello stato di forma dei nerazzurri avuti a disposizione ad Appiano Gentile in questi giorni. Possibile turnover di un titolare per reparto, a prescindere dalle situazioni che si creeranno dopo l’ultimissimo giro di tamponi pre-partenza. In difesa sarà il turno di Andrea Ranocchia al posto di Stefan de Vrij, messo in fuorigioco proprio dal Covid-19. A centrocampo si scalda Roberto Gagliardini, qualora Eriksen tornasse in debito di ossigeno. Sulle fasce Matteo Darmian è pronto per far rifiatare dal 1′, eventualmente, uno tra Achraf Hakimi e Ivan Perisic. In attacco resta l’incognita Romelu Lukaku (vedi focus), che comunque sta benissimo e si giocherà la maglia da titolare con Alexis Sanchez più per scelta tecnico-strategica. La testa è al Bologna ma mercoledì prossimo arriverà il Sassuolo a Milano, occhio alle scelte di Conte per arrivarci al meglio. Nulla va dat per scontato.