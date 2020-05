Lukaku torna in campo e mostra i muscoli: pronto per l’Inter

Con una foto pubblicata sul suo profilo ufficiale “Instagram”, Romelu Lukaku ha mostrato tutta la sua voglia di riprendersi l’Inter allenandosi duramente, in attesa che il Governo dia il via libera per la ripresa del campionato.

RINCHIUSO – “Locked in”, rinchiuso. Queste le parole usate da Romelu Lukaku per scherzare sul periodo di quarantena appena passato e per sottolineare come il suo posto sia sul campo di allenamento. L’attaccante belga è apparso in grande forma nelle foto da lui stesse pubblicate, dove mostra anche tutta la sua voglia di allenarsi duramente per tornare a guidare l’attacco dell’Inter se e quando il campionato dovesse ripartire.