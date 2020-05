Alciato: “FIGC al lavoro per iniziare Serie A il 13 giugno. Governo…”

Alessandro Alciato, giornalista di “Sky Sport”, è intervenuto a “Sky Sport 24” commentando il comunicato ufficiale della FIGC riguardo alla sospensione delle attività sportive (vedi articolo) e della possibilità che la Serie A possa ripartire già al 13 giugno.

RIPRESA – Nonostante il Governo abbia sospeso fino al 14 giugno (compreso) ogni attività sportiva, la FIGC sarebbe comunque al lavoro per poter ricominciare la Serie A già il 13 giugno. A rivelarlo è il giornalista di “Sky Sport” Alessandro Alciato: «Secondo quanto scritto nel DPCM del Presidente del Consiglio che sospende fino al 14 giugno le attività sportive, anche la Federcalcio ha deciso di sospendere le competizioni calcistiche sotto la propria egida. Con questa decisione la Serie A non potrebbe partire fino al 15 giugno, la Lega però aveva già deciso la data di inizio campionato al 13 giugno ed è una decisione su cui si continua a lavorare. Esiste infatti la possibilità che il Governo cambi quella decisione e si allinei alla decisione che ha preso il mondo del calcio. Ricordiamo che in questo momento il CTS non ha ancora emanato le linee guida per gli allenamenti collettivi per gli sport di squadra e, in tutto ciò, c’è anche un protocollo in sospeso. Fino a questo momento il CTS non ha ancora preso in mano la questione, ma quel protocollo verrà valutato nella giornata di domani, quando si attenderà una risposta sugli allenamenti collettivi nel calcio applicando quel protocollo».