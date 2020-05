FIGC, prorogato stop di Serie A e altri campionati: la data minima di ripresa

La FIGC, a seguito del DPCM firmato ieri, ha prorogato lo stop per la Serie A e tutti gli altri campionati di calcio in Italia. Da oggi la data minima per una possibile ripresa delle attività sarà non prima del 15 giugno, con il Consiglio Federale di mercoledì fondamentale in tal senso (vedi articolo). Non si esclude un “anticipo” al 13.



PROROGA STOP SERIE A E CALCIO ITALIANO – “La FIGC, preso atto delle determinazioni assunte nel DPCM del 17 maggio recante ‘misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale’ e preso atto della sospensione sino al 14 giugno 2020 degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, di cui al citato Decreto, nelle more di ogni ulteriore e auspicabile decisione della autorità competenti a riguardo, ha prorogato la sospensione dell’attività sportiva fino al 14 giugno 2020″.

Fonte: FIGC