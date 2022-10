Lukaku riceve ‘accuse’ su una sigaretta elettronica, duro sfogo del belga!

Lukaku è finito nel mirino dei tabloid inglesi per una immagine che lo vede con una semplicissima sigaretta elettronica in giro per Milano. Messa in discussione la condizione fisica del centravanti dell’Inter

SFOGO − Romelu Lukaku non sta vivendo sicuramente un bellissimo periodo. Big Rom manca dai campi da calcio da oltre 50 giorni e anche domani non sarà presente per la sfida di campionato fra Fiorentina e Inter. Il belga si è infortunato a fine agosto contro la Lazio ai flessori ed è in fase di recupero. Possibile rientro col Viktoria Plzen in Champions League. Intanto, arriva anche un duro sfogo nei confronti dei media inglesi. In particolare, il tabloid ‘The Sun‘ ha pubblicato un pezzo con degli scatti di Lukaku in giro per Milano e con una sigaretta elettronica tra le mani. Questa la risposta social del centravanti nerazzurro: «I giornali… Voi ragazzi state sbagliando persona. Continuate a giocare… La mia gente ti contatterà molto presto». Per gente è da intendere il suo entourage.

Big Rom rimarrà ad Appiano Gentile.