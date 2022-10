Italiano: «Contro l’Inter bisogna sfruttare tutto quello che ci concederanno!»

Vincenzo Italiano, alla vigilia di Fiorentina-Inter, si è espresso sulla partita dell’Artemio Franchi. Il tecnico sprona i suoi a sfruttare tutte le opportunità possibili

SFRUTTARE OCCASIONI − Italiano ha presentato così la gara contro l’Inter ai microfoni ufficiali del club viola: «Nel secondo tempo con il Lecce abbiamo avuto la forza di prendere in mano la partita e pareggiare. La reazione mi è piaciuta. Dobbiamo avere una mentalità diversa in questa fase di campionato per muovere un po’ la classifica. Con l’Inter sarà una partita difficile. Dovremo fare una gara attenta, cercando di sfruttare tutto quello che ci concederanno».