Colonnese: «Per vedere vera Inter serve tempo! Inzaghi meglio di Italiano»

Francesco Colonnese si è concentrato su Fiorentina-Inter, gara in programma domani sera. Per l’ex giocatore, intervistato da Firenze Viola, i nerazzurri non sono ancora al top. Poi tra Inzaghi e Italiano, sceglie il primo

COMBATTUTA − Colonnese presenta il match di domani sera al Franchi: «La squadra non sta rendendo come tutti pensavano, ma giocare a Firenze non è mai facile. La Fiorentina non sta vivendo un momento felice, ma l’Inter sta venendo fuori solo ora. Sarà una partita combattuta e i particolari faranno la differenza. Credo che i nerazzurri in questo momento hanno vinto bene domenica e anche in Europa stanno facendo bene, ancora però c’è bisogno di tempo per capire se è tornata la vera Inter che conosciamo tutti».

SCELTA − Poi Colonnese non ha dubbi tra Inzaghi e Italiano: «Io preferisco il tecnico nerazzurro, sta facendo un grande lavoro a Milano. Non è mai facile allenare l’Inter. Sicuramente Vincenzo è bravo ma ancora deve essere valutato per bene. Un allenatore diventa bravo quando esce bene dalle situazioni difficili. Inzaghi è uno dei migliori allenatori in Italia».