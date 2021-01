Lukaku: Â«Miglior giocatore belga all’estero, grazie ai compagni!Â»

Lukaku: «Miglior giocatore belga all’estero, grazie ai compagni!»

Lukaku Inter

Premio per Lukaku: l’attaccante dell’Inter è stato definito il miglior giocatore belga all’estero. Dopo la vittoria per 1-2 in Coppa Italia a Firenze, col suo gol decisivo al 119′, ha mostrato il riconoscimento che ha ricevuto via Instagram.

PREMIATO – Questo il post di Romelu Lukaku sul suo account ufficiale Instagram: “Voglio ringraziare Dio per avermi messo in questa posizione. Grazie ai miei compagni nell’Inter e nel Belgio: voi mi avete messo in grandi posizione ogni volta! Grazie anche ai due staff tecnici per avermi migliorato. Miglior giocatore belga all’estero”.