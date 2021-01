Dalbert torna all’Inter e poi va da Ronaldo! Mercato legato alle uscite – Sky

Dalbert Henrique Inter

Dalbert rientra dopo la fallimentare esperienza all’Inter, ma andrà via: dovrebbe trasferirsi al Valladolid, il cui presidente è l’ex nerazzurro Ronaldo. Gianluca Di Marzio ha parlato, durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, di questa possibilità che potrebbe definirsi a breve.

LA GESTIONE – La situazione societaria dell’Inter cambia poco, secondo Gianluca Di Marzio, per il mercato: «Credo che situazioni del genere abbiano tempi piuttosto lunghi e non si possano risolvere nel giro di diciotto giorni. Nel caso dovesse andare in porto non credo avrebbe dei risvolti sul mercato, ma per pagare gli stipendi e tutti gli adempimenti. Il mercato dell’Inter è legato ad alcune uscite: Christian Eriksen, Andrea Pinamonti e Dalbert Henrique, che è tornato dal Rennes e va al Valladolid».