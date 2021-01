Pirlo: Â«Tempi supplementari come l’Inter? Abbiamo giorni per prepararciÂ»

Pirlo: «Tempi supplementari come l’Inter? Abbiamo giorni per...

Pirlo: «Tempi supplementari come l’Inter? Abbiamo giorni per prepararci»

Andrea Pirlo Juventus

Pirlo non si lamenta più di tanto per il fatto che anche la Juventus, così come l’Inter, è dovuta andare ai tempi supplementari in Coppa Italia. A quattro giorni dal derby d’Italia i bianconeri hanno superato per 3-2 il Genoa (vedi articolo), e il tecnico ha fatto questo commento a Rai Sport.

DERBY D’ITALIA, -4 – Andrea Pirlo parla dopo il 3-2 al Genoa: «La Coppa Italia è un obiettivo nostro, quindi era importante vincere la partita e passare il turno. Adesso dobbiamo recuperare le forze, per arrivare pronti alla partita di domenica sera. Juventus ai tempi supplementari come l’Inter? Sì, tutte le partite si sono prolungate. Si sa che diventano difficili, potevamo gestire le forze ma era importante gestire le forze e passare il turno. Adesso avremo dei giorni per recuperare e preparare al meglio la partita. Alex Sandro e Juan Guillermo Cuadrado recuperano? Non lo so, dipende da loro e da quanto resteranno positivi. Speriamo tornino presto».