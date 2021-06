Lukaku: «I miei pensieri per Eriksen e Castagne. Che recuperiate in pieno»

Lukaku, dopo aver parlato in conferenza stampa al termine di Belgio-Russia (vedi articolo), usa Instagram per mandare un messaggio a due suoi compagni. Non solo Eriksen, per il malore in Danimarca-Finlandia, ma anche per Castagne: l’ex Atalanta stasera ha riportato una doppia frattura nella zona dell’occhio destro, dopo uno scontro con Kuzyaev.



PAROLE DI CONFORTO – Romelu Lukaku fa da esempio, in campo e fuori. Queste le sue parole dopo Belgio-Russia: “Prima di tutto i miei pensieri sono per Christian Eriksen e Timothy Castagne. Spero che voi due, amici miei, possiate recuperare in pieno. Buona vittoria da parte della squadra del Belgio“.

