Prima Pagina IN Edicola: Eriksen, miracolo all’Europeo. Ha rassicurato

CORRIERE DELLO SPORT

Miracolo all’Europeo. Eriksen crolla in campo: salvato dall’intervento di Kjaer e del defibrillatore. Paura durante Danimarca-Finlandia: moglie, squadre e pubblico in lacrime. Arresto cardiaco per il fantasista, subito soccorso dal capitano e poi dai medici. Dall’ospedale ha rassicurato i compagni: «Ora giocate». Lukaku a segno con il Belgio: dedica all’amico.

TUTTOSPORT

Chris siamo con te! Dramma a Copenaghen. Eriksen, malore in campo ma ora è fuori pericolo. Dall’ospedale ha chiesto ai compagni di giocare, dopo lo choc la Finlandia batte la Danimarca 1-0. La dedica di Lukaku-gol col Belgio: «I love you!» Anche gli Azzurri e l’Inter pregano per il campione.