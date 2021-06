Lukaku: «Con Eriksen passato tanto tempo assieme e vinto. Dura per me»

Lukaku ha realizzato una doppietta in Belgio-Russia 3-0, dedicando il primo gol a Eriksen (vedi articolo). L’attaccante dell’Inter è stato anche protagonista della conferenza stampa post partita, dove è tornato sul malore avuto dal suo compagno in Danimarca-Finlandia.

VITTORIA AMARA – Romelu Lukaku ha fatto due dei tre gol con cui il Belgio ha battuto la Russia. Nonostante la doppietta, però, la sua testa era rivolta a Christian Eriksen: «È stato molto duro per me, è la prima volta che ho a che fare da giocatore con una situazione del genere riguardante un mio compagno di squadra. Daley Blind ricordo che ha avuto un qualcosa di simile, quando era all’Ajax. Come ho detto in campo ho passato più tempo con Eriksen che con la mia famiglia nell’ultimo anno, è stato molto difficile avere la mente libera. I miei pensieri sono per lui, la sua famiglia, la sua compagna e i suoi figli. Abbiamo passato tanto tempo assieme e vinto assieme, è stato molto difficile per me giocare stasera. La squadra mi ha aiutato e sono contento, ma i miei pensieri sono tutti per Eriksen».