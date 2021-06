Zancan: «Eriksen, passata la grande paura resta il gesto della Finlandia»

Zancan ha commentato durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport dei terribili momenti vissuti quando Eriksen ha avuto il malore in Danimarca-Finlandia. Il giornalista si sofferma su come la squadra avversaria ha accolto i compagni di squadra del centrocampista dell’Inter al rientro in campo.

LE IMMAGINI – Federico Zancan prova a trovare qualche lato positivo da un sabato terribile: «Passata la grande paura credo che ci rimarrà il cordone di giocatori che scorta Christian Eriksen fuori dal campo. Ci rimarrà anche l’applauso dei giocatori della Finlandia al rientro della Danimarca in campo. La decisione di tornare in campo ci sembrava forte, ma è stata di squadra e di Eriksen. Poi la partita è stata condizionata, ma credo che sia stato mandato un messaggio: il peggio era passato, si poteva ripartire».