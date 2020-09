Lukaku dopo Inter-Lugano: “Grande avvio! Stiamo lavorando bene”

Lukaku è soddisfatto al termine di Inter-Lugano, prima amichevole stagionale per la squadra nerazzurra. Una volta sceso in campo, il centravanti belga impiega meno di due minuti per finire sul tabellino dei marcatori

AVVIO SPRINT – Buona la prima per l’Inter in amichevole contro il Lugano. E buona la prima anche per Romelu Lukaku, che entra in campo nella ripresa e segna subito. Anzi, prima guadagna il rigore e poi lo realizza. Praticamente i primi due palloni toccati valgono il 5-0 nerazzurro. Il centravanti belga è soddisfatto di quanto fatto, come dimostrato dal suo breve messaggio post-partita: “Grande avvio in amichevole. La squadra sta lavorando bene! Andiamo avanti”. Di seguito il post pubblicato da Lukaku sui social.