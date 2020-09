Zhang vuole cessioni, Vidal in stand-by. Godin si decide a ore (e non solo) – Sky

Steven Zhang Inter

Zhang ha chiesto di snellire la rosa dell’Inter prima di accogliere nuovi innesti. Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” – fa il punto sulle operazioni nerazzurre. Si aspetta ancora Vidal, mentre in uscita verso Cagliari non c’è solo Godin

PRIMA LE CESSIONI – Il mercato nerazzurro avanza a rilento ma può sbloccarsi a ore, come assicura Gianluca Di Marzio: «Il Cagliari fino all’ultimo proverà per Radja Nainggolan. Non ha mollato dopo il rifiuto dell’Inter di trattare sulla base del prestito. Oggi c’è stato un piccolo passo in avanti per Diego Godin ma non ancora decisivo. Domani è la giornata importante per capire se si sbloccherà definitivamente il suo trasferimento a Cagliari. Appena esce Godin, l’Inter definirà l’operazione Arturo Vidal, che è chiusa. L’Inter però ha ancora una rosa extra large e sta tardando il suo arrivo da Barcellona. Alla fine Vidal arriverà, non è a rischio. Steven Zhang ha chiesto le cessioni e i dirigenti lo vogliono accontentare, poi completeranno la rosa dell’Inter». Queste le ultime novità odierne seguendo la linea imposta dal Presidente Zhang.