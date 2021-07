Lazaro, allenamento vista Inter: «Nessuna scusa in vacanza!»

Valentino Lazaro è pronto a tornare all’Inter, sebbene sia uno dei giocatori sulla lista dei possibili partenti. L’esterno austriaco, che ha terminato anzitempo la sua avventura a EURO 2020 a causa di un infortunio, ha pubblicato una foto mentre si allena in vacanza. Per farsi trovare pronto.

ALLENAMENTO – Niente riposo per Valentino Lazaro, che si allena anche in vacanza per farsi trovare pronto in vista del rientro all’Inter. Sebbene sia uno dei giocatori sulla lista dei partenti, l’esterno austriaco ha intenzione di giocarsi le sue carte a Milano. Come dimostrato dalla foto pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale: «Nessuna scusa in vacanza». Vediamo se Simone Inzaghi deciderà di puntare su di lui.

