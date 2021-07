Joao Mario, contatto positivo Inter-Benfica: aggiornamenti a breve – Sky

È terminato poco fa l’incontro tra le dirigenze di Inter e Benfica per discutere della cessione di Joao Mario al club portoghese (vedi articolo). A riportarlo è Gianluca Di Marzio di “Sky Sport”, che sottolinea come i contatti siano stati positivi.

INCONTRO TERMINATO – Positivi i contatti tra Inter e Benfica per la cessione di Joao Mario al club di Lisbona. Un incontro durato quasi quattro ore, in cui sono stati discussi diversi dettagli e in cui si è cercato di dare un’accelerata alla trattativa. I portoghesi hanno già un accordo con il centrocampista e ora si sta lavorando proprio per convincere i nerazzurri ad accettare l’offerta. Secondo quanto rivela Gianluca Di Marzio di “Sky Sport”, nelle prossime ore le parti si aggiorneranno nuovamente.