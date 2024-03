Lautaro Martinez testimonial Uefa: ‘Impara come salvare una vita’

La Uefa ha lanciato una campagna molto importante, denominata ‘Impara come salvare una vita’. Lautaro Martinez da testimonial con altri campioni.

PORTAVOCE − La Uefa si fa portavoce di una campagna molto importante: ossia quella relativa alla salvaguardia della vita umana. Nello specifico, il massimo organismo internazionale dà la possibilità a tutti di apprendere, tramite un corso di formazione, il modo per salvare la vita di una persona, che è stata colpita da un arresto cardiaco. Una sorta di primo soccorso, che permette di aiutare e salvare tante vite umane. Testimonial della campagna anche il bomber e capitano dell’Inter Lautaro Martinez.

🚑 "This campaign is important, because life is important."

💙 Learn how to save a life with Lautaro Martínez from @Inter: ⬇️#GetTrainedSaveLives

— UEFA (@UEFA) March 11, 2024