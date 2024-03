Atletico Madrid-Inter con più scelte: la probabile formazione di Inzaghi

Atletico Madrid-Inter vale una stagione, perché non perdere significherebbe continuare ad avere ancora stimoli, avendo già messo al sicuro la situazione in Serie A. Inzaghi riflette sulle scelte ma la probabile formazione nerazzurra sembra già ben delineata. Tre ballottaggi aperti

PROBABILE FORMAZIONE – Il vantaggio sul Milan (+16) secondo e sulla Juventus (+17) terza permette all’Inter di lasciare da parte la Serie A e concentrarsi sull’avventura in Europa. E per far sì che l’avventura possa continuare è necessario non perdere in casa dell’Atletico Madrid nel ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League, in programma mercoledì sera. Tante le opzioni a disposizione di Simone Inzaghi, che innanzittutto deve decidere se far guidare la difesa al riposato Stefan de Vrij o a Francesco Acerbi, appena rientrato. Probabile che in Atletico Madrid-Inter la scelta ricada inizialmente sull’olandese così da preservare l’italiano per un’eventuale extra copertura finale sul centro-sinistra. A centrocampo solito ballottaggio sulla fascia destra tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries ma in questo caso l’italiano è in vantaggio sull’olandese. In attaco le condizioni di Marcus Thuram non preoccupano l’Inter ma in ogni caso Alexis Sanchez è già preallartato. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Atletico Madrid-Inter di Champions League, in attesa dei primi aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Atletico Madrid-Inter: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.