Atletico Madrid-Inter, Simeone prova l’undici! Griezmann (cvd)

L’Atletico Madrid si è allenato in mattinata in vista della partita contro l’Inter in Champions League. Diego Simeone ha provato la formazione, con Griezmann che non lascia dubbi.

ULTIME − Antoine Griezmann come volevasi dimostrare (cvd) ci sarà contro l‘Inter. Oggi l’attaccante francese si è allenato regolarmente con il resto della squadra e, come riferisce Marca, guiderà mercoledì i suoi per cercare di rimontare lo 0-1 maturato a San Siro. Finita, dunque, la pretattica del ‘Cholo’, strategia peraltro già utilizzata all’andata con Alvaro Morata. Simeone ha già provato la formazione che mercoledì dovrebbe sfidare l’Inter in partenza al Civitas Metropolitano:

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Lino; Koke, Llorente, Paul; Griezmann, Morata