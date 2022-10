Jordi Alba (ri)punta l’Inter: «Non andata come volevamo, ma fiduciosi»

Dopo la sconfitta di ieri a San Siro, il Barcellona prepara subito la rivincita della prossima settimana contro l’Inter, al Camp Nou. L’esterno dei blaugrana ha pubblicato una foto dell’allenamento di oggi, puntando nuovamente i nerazzurri.

RINVINCITA – Jordi Alba volta subito pagina dopo la sconfitta del Barcellona contro l’Inter e lancia subito la rivincita. Con un post pubblicato sui suoi account social ufficiali, l’esterno blaugrana ha commentato la voglia di riscattarsi dopo la sconfitta di San Siro. “Ieri non è andata come volevamo, ma c’è grande fiducia in questo gruppo. Continueremo a dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi“.

Ayer no salió como queríamos pero toda la confianza en este grupo, vamos a seguir dándolo todo para conseguir los objetivos. 🔵🔴 #forçabarça pic.twitter.com/7hK984glCW — Jordi Alba (@JordiAlba) October 5, 2022

Questo il post del giocatore spagnolo su Twitter.