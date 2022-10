Sconcerti: «Inter tornata a stare insieme. Deluso dal Barcellona»

Proseguono le analisi del day after della vittoria dell’Inter contro il Barcellona in UEFA Champions League. Tra queste, anche quella del noto giornalista Mario Sconcerti, che ha parlato – sulle frequenze di TMW Radio – della gara e delle conseguenze che potrà avere.

VERSO LA SVOLTA – Una vittoria che sa di impresa quella dell’Inter sul Barcellona. Proprio della prestazione ha parlato Mario Sconcerti, in questi termini: «È stata importante la partita dell’Inter. Con una sconfitta allenatore e società sarebbero stati in imbarazzo. È stata intensa ma sofferta. Mi ha deluso il Barcellona, ha fatto solo un tiro in porta, ha tenuto sempre il pallone e ha cercato Dembélé, l’unico in grado di poter fare qualcosa. I nerazzurri hanno fatto la partita che doveva fare, intensa e dove ha messo a tratti in imbarazzo gli avversari. Credo che questa vittoria li tenga svegli. Per svoltare bisogna ancora andare avanti e vedere il risultato del ritorno. Però visto un’Inter che è tornata a stare insieme».