Correa out, Lukaku non recupera: scatta l’ora di Valentin Carboni?

Nella giornata di oggi è arrivato il comunicato del club riguardo le condizioni di Joaquin Correa (vedi articolo). Con l’argentino out e Romelu Lukaku ancora ai box, le uniche punte in rosa sono Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Per Valentin Carboni può essere una grande occasione.

FERMO AI BOX – Joaquin Correa salterà sicuramente il match con il Sassuolo in programma sabato alle 15.00. Come riporta il comunicato dell’Inter, le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno. Ancora da stabilire dunque quanto sarà lungo lo stop dell’argentino. L’altra assenza sicura in attacco contro i neroverdi, sarà quella di Romelu Lukaku. Il belga è in dubbio anche per il ritorno contro il Barcellona, dove difficilmente Simone Inzaghi potrà sfruttarlo. Si riempie quindi l’infermeria nerazzurra.

DZEKO-LAUTARO – Lo scorso anno le due punte titolari sono state Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Si è visto come i due non si trovino particolarmente bene assieme. A Reggio Emilia saranno loro a scendere in campo dal primo minuto per necessità. Per la trasferta di Champions League col Barcellona, bisognerà aspettare i risultati dei prossimi esami. In panchina però non ci sarà nessuno per farli rifiatare. Nessuno, a parte Valentin Carboni.

CARBONI – Chi potrebbe beneficiare di questa situazione è proprio Valentin Carboni. Il classe 2005 è stato aggregato in prima squadra negli ultimi due match contro Roma e Barcellona. Contro i giallorossi, l’argentino ha avuto qualche minuto per presentarsi ai tifosi a San Siro. Ora come unica riserva in attacco, potrà avere ancora più spazio. Inzaghi ha anche gli uomini a centrocampo contati, motivo per cui Carboni avrà una grande occasione per mettersi in mostra in prima squadra.