FOTO – Inter-Roma, dalla Curva Nord duro striscione per Lukaku

Si avvicina Inter-Roma, il cui calcio d’inizio è in programma alle ore 18. Grande attesa per il ritorno di Romelu Lukaku, al quale la Curva Nord ha dedicato uno striscione non proprio accogliente…

BENTORNATO – Grossa attesa per il ritorno di Romelu Lukaku da avversario in vista di Inter-Roma di questa sera. Vietati i fischietti allo stadio, la contestazione sarà comunque rumorosa nei confronti del belga. Ma intanto la Curva Nord non perde tempo e dedica subito uno striscione, appeso in città, al giocatore: “Infame schifoso! Milano ti aspetta“.

Questo lo striscione in questione.