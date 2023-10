Jacobelli: «Inter tradita da Lukaku, contestazione giustifica! Ma civile»

Jacobelli in un suo intervento su “Radio Serie A” su RDS, ha espresso la sua opinione riguardo Inter-Roma in programma oggi alle 18, più precisamente sul ritorno di Romelu Lukaku a San Siro (da avversario) e la contestazione dei tifosi nerazzurri.

DEL TUTTO LECITA – Xavier Jacobelli giustifica la contestazione dei tifosi dell’Inter per il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro: «Una premessa doverosa: la scorsa stagione ad un certo punto Lukaku sarebbe dovuto restare all’Inter dopo il successo della trattativa col Chelsea. Poi il belga ha fatto dietrofront lasciando la società basita e obbligata a trovare un’alternativa, trovata grazie alle intuizioni della dirigenza (Thuram, ndr). Da parte dei tifosi dell’Inter c’è stata una giustificata sensazione di amarezza e delusione. Quindi la protesta era già messa in preventivo anche dallo stesso Lukaku. Ma come in tutte le cose, ci deve essere misura. Un conto è fischiare, perché chi va allo stadio ha il diritto legittimo di contestare un giocatore dal quale si sente traditi. L’importante è che la protesta non degeneri in una contestazione che non sia civile e sportiva. Non penso che i tifosi dell’Inter si lascino scoraggiare dalla possibile sanzione dei fischietti. Il problema, al massimo, sarà dell’arbitro».