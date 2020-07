Inter-Napoli, esordio della nuova maglia 2020/21: ecco il dietro le quinte

Inter-Napoli è uno scenario importante per l’esordio della nuova maglia casalinga che i nerazzurri indosseranno nel 2020/21 (ecco i dettagli). Il club nerazzurro scandisce l’avvicinamento alla partita di questa sera e all’esordio della divisa Home su Twitter con un bel video

NUOVA DIVISA HOME – Inter-Napoli è un appuntamento importante per la lotta al secondo posto, ma anche per il brand. Esordirà, infatti, la prima maglia per la stagione 2020/21. I nerazzurri hanno deciso di puntare su un nuovo stile senza le classiche strisce verticali ma a zig zag. Il video mostra i passaggi per la realizzazione delle nuove maglie e tutti i passaggi dal magazzino allo spogliatoio: ecco il tweet in questione.