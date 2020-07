Inter-Napoli: la probabile formazione dell’Inter di Conte (37Âª in Serie A)

Inter-Napoli: la probabile formazione dell’Inter di Conte (37ª in Serie A)

Condividi questo articolo

Inter-Napoli è in programma oggi a partire dalle ore 21.45. Partita valida per la trentasettesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, la penultima del girone di ritorno. Prima dello scontro diretto in casa dell’Atalanta, necessario non sbagliare per continuare a caldeggiare il secondo posto. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, che deve rinunciare a tre centrocampisti. Stavolta agli infortunati Sensi e Vecino si aggiunge Gagliardini, squalificato per una giornata.

MODULO – Ultima partita casalinga in campionato per l’Inter di Conte, che deve preparare la fase finale di Europa League in Germania. Si riparte dall’ormai noto 3-4-1-2, sebbene l’assenza di Gagliardini (elemento fondamentale nella mediana di coppia) rappresenti una novità nel post-lockdown. Che a sorpresa torni il 3-5-2 con la doppia mezzala al posto del trequartista?

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Soliti avvicendamenti davanti al capitano Handanovic in porta. Ranocchia è in ballottaggio con de Vrij, che dovrebbe giocare l’ultima da diffidato. Ai suoi lati D’Ambrosio e Bastoni favoriti su Skriniar e Godin, già allertati per Bergamo.

CENTROCAMPO – Alta rivoluzione in mezzo al campo. A destra rientra Candreva al posto di Moses, a sinistra Young rimpiazza Biraghi. Sulla linea mediana riecco Barella dopo la squalifica, al suo fianco più Brozovic che Borja Valero. Lo spagnolo è in ballottaggio con Eriksen per la maglia sulla trequarti con il danese leggermente favorito.

ATTACCO – Ennesima inversione di punta. Confermatissimo Lukaku dopo la doppietta di Genova, al suo fianco Sanchez è destinato a tornare dal 1′. Solo panchina iniziale per Lautaro Martinez, che vedrà il campo nella ripresa.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Napoli: Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez.

IN PANCHINA – Padelli, Berni; Ranocchia, Godin, Pirola, Skriniar; Biraghi, Agoumé, Borja Valero, Moses; Lautaro Martinez, Esposito.