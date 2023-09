FOTO – Gosens non dimentica l’Inter: «Milano è nerazzurra!»

Dopo la vittoria per 5-1 nel derby Inter-Milan, sono arrivati tanti commenti da parte dei giocatori, ma anche degli ex. Uno di questi è Robin Gosens, che omaggiando Hakan Calhanoglu ricorda come funzioni la storia a Milano.

MILANO NERAZZURRA – Nonostante non sia più un giocatore nerazzurro da agosto, Robin Gosens resta legato alla sua ex squadra. Lo dimostra la sua storia Instagram dopo Inter-Milan di ieri, derby dominato e vinto per 5-1 dalla squadra di Simone Inzaghi. Omaggiando l’ex compagno di squadra Hakan Calhanoglu, l’esterno dell’Union Berlino ha ricordato un fatto importante: “Milano è nerazzurra“. Impossibile dargli torto.

Questa la storia in questione.