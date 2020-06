FOTO – Verso Napoli-Inter: i nerazzurri si preparano alla Coppa Italia

Ora è ufficiale: Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, si disputerà il prossimo 13 giugno (vedi articolo). Una decisione che non sposta nulla nei piani di Antonio Conte e dei nerazzurri. La preparazione infatti continua: ecco la fotogallery dell’allenamento odierno.

A RAZZO – Continua la preparazione dell’Inter in vista del ritorno in campo. La data della prima partita è ora ufficiale: Napoli-Inter, ritorno della semifinale di Coppa Italia, si giocherà il 13 giugno. Nove giorni, a disposizione di Antonio Conte e dei nerazzurri, per concludere la seconda preparazione dell’anno e riprendere al massimo su tutti i fronti. I nerazzurri sono infatti ancora in corsa in Serie A, dove 9 punti separano Conte dalla vetta: divario che potrebbe ridursi dopo il recupero di Inter-Sampdoria (fissato per il 21 giugno). E non va trascurata l’Europa League, dove i nerazzurri devono disputare gli ottavi di finale contro il Getafe, dopo aver superato il Ludogorets. Tre fronti che Conte vuole impattare con decisione, provando a vincere il più possibile su ciascuno di essi. Ecco perché il tecnico sta facendo svolgere una preparazione di intensità quasi pari a quella estiva, avendo inoltre a disposizione diversi elementi mancanti in estate. Su tutti Romelu Lukaku e Christian Eriksen. Il belga è chiamato a non svestire i panni del trascinatore, assieme al fido Lautaro Martinez (39 reti in due sin qui). Per il danese, invece, sembrano finalmente aprirsi le porte della titolarità. Ecco la fotogallery dell’allenamento odierno: